Inter, sondaggio del Panathinaikos per Medhi Taremi
L’Inter guarda alle uscite: sondaggio del Panathinaikos per Medhi Taremi.
Dopo la grande vittoria all’esordio in Serie A contro il Torino, l’Inter torna a guardare al calciomercato, in particolare alle uscite.
Il nome emerso è quello di Medhi Taremi, sul quale c’è un sondaggio del Panathinaikos.
Soltanto un sondaggio al momento, con la trattativa che potrebbe avviarsi nelle prossime ore, per l’uscita dell’attaccante.
Nella scorsa stagione, Taremi ha segnato 1 gol e servito 2 assist in 26 partite di Serie A.