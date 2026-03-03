L’agente di Taremi fa chiarezza dopo le voci sull’ex attaccante dell’Inter

La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha investito inevitabilmente anche il mondo dello sport e del calcio. In particolare, potrebbe essere a rischio la partecipazione al prossimo Mondiale dell’Iran, che ha tre partite in programma proprio negli USA.

Le conseguenze però riguardano anche tutti i calciatori in attività in Medio Oriente, oltre ovviamente a quelli di nazionalità iraniana.

Tra questi, c’è anche l’ex Inter Mehdi Taremi, su cui nelle ultime ore sono uscite voci di un possibile arruolamento proprio per combattere per l’Iran.

Nella mattina di oggi, martedì 3 marzo, è arrivata però la smentita di Federico Pastorello. L’agente dell’attaccante dell’Olympiacos ha smentito tutte le voci in merito.

Le parole di Pastorello su Taremi

Questo il messaggio dell’agente tramite una storia su Instagram: “Nelle ultime ore sono circolate dichiarazioni attribuite a Mehdi Taremi che non rispecchiano la realtà della situazione. Il giocatore è pienamente concentrato sul suo lavoro ad Atene e sul suo percorso professionale, con impegno e determinazione“.

Il messaggio poi prosegue così: “In un momento delicato come questo, è importante evitare interpretazioni fuori contesto o ricostruzioni inesatte. Crediamo nel senso di responsabilità e nel rispetto di tutti“.