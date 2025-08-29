Questo sito contribuisce all'audience di

Milan, Tare: “Nkunku lo seguivamo da tempo. Akanji? Ha le qualità per giocare con noi”

Redazione 29 Agosto 2025
Le parole del direttore sportivo sul calciomercato dei rossoneri

Il Milan è pronto ad affrontare il Lecce allo stadio Via Del Mare: i rossoneri, a partire dalle 20:45, sfideranno i giallorossi nel match valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A.

Igli Tare, a pochi minuti dal calcio d’inizio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. “Nkunku? Lui è un giocatore che abbiamo analizzato tempo fa, abbiamo cercato di completare il reparto offensivo dopo l’infortunio di Leao. Mancava qualcosa per quanto riguarda la velocità”.

Il direttore sportivo ha proseguito: “L’arrivo del francese, fino a 3-4 giorni fa, non era possibile a causa dei costi che erano diversi. L’attacco è completo? Numericamente penso di sì ma stiamo valutando alternative di uno scambio di cui tanti parlano”. 

Tare ha poi aggiunto: “Giochiamo una partita a settimana, dobbiamo avere una rosa giusta. Akanji? Questo cambio di modulo degli ultimi giorni ci ha messo in difficoltà. Dobbiamo essere bravi in queste ultime ore di calciomercato di portare a casa un giocatore d’esperienza. Lo svizzero ha esperienza e qualità per giocare con noi. Scambio Gimenez-Dovbyk? Stiamo valutando”. 

Il DS del Milan ha proseguito. “I gol presi nella scorsa stagione erano frutto di disattenzioni”.

Tare ha concluso: “Musah? Abbiamo un accordo con l’Atalanta ma l’infortunio di Jashari ha complicato la situazione. La decisione finale verrà presa domani”.