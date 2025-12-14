Le parole del DS del Milan, Igli Tare, nella consueta intervista pre partita a pochi minuti dall’inizio della gara contro il Sassuolo

Restare al primo posto in classifica battendo il Sassuolo: questo è l’obiettivo del Milan di Massimiliano Allegri nella gara di oggi alle 12:30.

I rossoneri arrivano alla partita dopo la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Torino di Marco Baroni nell’ultimo weekend di Serie A.

Vittoria che è arrivata quattro giorni dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia con la sconfitta all’Olimpico contro la Lazio di Maurizio Sarri.

A pochi minuti dalla gara contro il Sassuolo nella consueta intervista pre partita il DS del Milan, Igli Tare, ha parlato del momento dei rossoneri.

Milan, l’intervista pre partita di Tare

Tare ha cominciato l’intervista parlando del momento: “Siamo partiti con un gruppo fantastico. Ogni giorno che abbiamo modo di lavorare insieme ci rendiamo conto che è uno dei migliori gruppi che abbiamo mai avuto. Sappiamo che abbiamo ancora tanto da fare ma siamo tutti contenti“.

Il DS del Milan ha poi continuato sul rinnovo di Maignan: “Non abbiamo mai parlato di numeri. Mike è un ragazzo straordinario e un vero uomo squadra. A lui piace stare al Milan e al Milan piacerebbe che Mike rinnovasse. Pensiamo alla gara e poi penseremo a questo“.

“Gimenez per noi è importante”: le parole di Tare

Per concludere il dirigente rossonero ha parlato di un possibile intervento in attacco sul calciomercato di gennaio: “A gennaio è davvero difficile trovare giocatori che possono migliorare la squadra. Noi staremo attenti e nel caso ci fosse qualcuno capace di migliorare questo gruppo lo faremo. Questo gruppo comunque sta crescendo. Oggi finalmente possiamo vedere il vero Nkunku. Gimenez in questo momento è infortunato ma per noi è importante“.