Le parole di Igli Tare prima dell’inizio della sfida di Coppa Italia tra Lazio e Milan: ecco le dichiarazioni complete

Anche Lazio e Milan attendono di sapere il loro destino in Coppa Italia. La partita, in programma alle 21, sarà decisiva per assicurarsi un posto ai quarti di finale.

Prima dell’inizio del match ha parlato Igli Tare hai microfoni di Sport Mediaset.

“L’emozione è grande. Sono tornato a casa mia e ho avuto il piacere di salutare tante gente che mi ha voluto bene. Però dobbiamo tornare sulla partita. Sappiamo di giocare contro un avversario pericoloso con l’obiettivo di arrivare fino in fondo come noi. Abbiamo fatto cambiamenti in formazione per dare più fiato a qualcuno. Stasera non sarà facile“, ha esordito.

Ecco, di seguito, tutte le dichiarazioni complete.

Milan, le parole di Tare

Su Jashari: “Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore, hanno un grande rapporto. Gli racconta segreti del mestiere. Si è visto come Ardon si è allenatore ultimamente e siamo tutti contenti. Lo aspettiamo a gioire con i compagni in campo“.

“Siamo contenti per come la squadra ha reagito da inizio campionato. Abbiamo portato 19 giocatori nuovi, ma Max (Allegri, ndr) è stato bravissimo a fare un lavoro importante alla testa di questa squadra e i risultati si vedono. Allo stesso tempo siamo solo alla metà del percorso. Ci stanno tante difficoltà ma gli obiettivi non cambiano“.

Milan, Tare sul rinnovo di Maignan

Le dichiarazioni di Tare sul rinnovo di Maignan: “Mike è un ragazzo straordinario, un portiere favoloso e cercheremo di trovare una strada giusta insieme. Adesso concentriamoci sulle partite“.