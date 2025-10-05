Milan, Tare: “Gimenez cresciuto fisicamente. Leao e Allegri? Nato un buon feeling”

Le parole di Igli Tare, direttore sportivo del Milan, a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro la Juventus

Il Milan sogna di andare alla sosta con la seconda vittoria consecutiva nei big match, dopo quella contro il Napoli a San Siro. Con i tre punti, infatti, i rossoneri potrebbero agganciare proprio i campioni d’Italia e la Roma in vetta alla classifica. Match quindi delicato per Pulisic e compagni. Nel pre-partita, è intervenuto il ds Tare ai microfoni di DAZN.

L’ex Lazio ha esordito parlando del rapporto tra Leao e Allegri: “Da subito è nato un buon feeling tra loro, Max sa tirare fuori il meglio da ogni giocatore. Sappiamo che è un giocatore fondamentale che deve dare il massimo e stiamo cercando di recuperarlo dall’infortunio“.

Su Gimenez invece: “Cresciuto tantissimo fisicamente, in questa settimana è stato una bella sorpresa negli allenamenti. Sta bene, si sente e si vede: abbiamo tanta fiducia in lui e lui la sente anche dai compagni, sono convinto che farà una bella partita e perché no, anche il primo gol in campionato“.

Tare ha concluso: “Ci aiuta tanto avere la settimana senza impegni, riusciamo a prepararle nel miglior modo possibile lavorando singolarmente. La strada è ancora molto lunga, questa è una fotografia del momento ma sappiamo che dobbiamo dare continuità perché il campionato è difficile e tante squadre hanno obiettivi importanti“.