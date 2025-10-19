Le parole del direttore sportivo rossonero nel pre partita del match di San Siro contro la Fiorentina.

Il Milan torna a San Siro dopo la sosta per le nazionali per affrontare la Fiorentina, ancora a secco di vittorie in questo avvio di campionato.

Diversi assenti in casa rossonera; da Pulisic a Rabiot, passando per Estupinian. Di questo tanto altro ha parlato il direttore sportivo Igli Tare nel prepartita del match ai microfoni di DAZN.

Il direttore sportivo ha parlato del momento dei rossoneri: “Grande occasione per noi, non ci sono scuse e lamentele. Veniamo da una serie di risultati positivi, giochiamo contro una squadra che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Ce la dobbiamo giocare”.

Parlando poi dei singoli ha aggiunto: “Athekame? Giocatore giovane con grande possibilità, non dobbiamo mettergli pressione addosso. Ha meritato la maglia da titolare. Ricci con Modric? Luka è un fuoriclasse, non ci sono problemi di convivenza. Infine sulla costruzione della squadra: “La rosa è stata volutamente fatta così, con due tre giocatori del Milan Futuro sempre con noi. Le assenze non sono un alibi, abbiamo parlato in questi giorni e sappiamo che vincendo possiamo guardare avanti con fiducia“.