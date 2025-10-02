La lunga intervista di Igli Tare a Top Channel Albania

Per Igli Tare il Milan è il presente e il futuro. “Voglio rimanere il più a lungo possibile, perché è un club che rappresenta il limite, non si può andare più in alto del Milan. È tra i club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. Per arrivare a questo livello ci sono stati un lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto”.

Una nuova esperienza e nuove responsabilità: “A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita, e quindi è un obbligo spirituale vincere con questo club ed essere parte della sua storia”.

Intervistato a Top Channel Albania, il ds dei rossoneri ha raccontato le tappe che lo hanno riportato in Seri A: “Era una possibilità che sentivo che sarebbe arrivata. Ho sempre pensato che un giorno le mie strade si sarebbero incrociate con questo club, e infatti è successo. C’era anche stata l’opportunità in passato di realizzarlo e sapevo che era solo questione di tempo. Sono stato molto paziente fin dal momento in cui ho concluso l’esperienza con la Lazio. 18 anni con la Lazio, 3 da giocatore e 15 da direttore sportivo”.

Non solo calcio. Tare ha parlato anche della sua infanzia e della sua vita in Albania.

Tare: “Ho lavorato come giardiniere. All’inizio mi vergognavo molto”

Perché Tare ha deciso di scappare dall’Albania? “Per quelle che erano le idee degli anni ’90. Il mio desiderio era di provare la mia carriera fuori dall’Albania. Forse, nel corso degli anni, è stata un’idea sbagliata, forse ho scelto la strada più lunga, perché avrei potuto avere la migliore carriera in nazionale. La fuga dall’Albania? Sono andato in Grecia il primo anno, è stata un’esperienza piena di alti e bassi. Ho avuto l’opportunità di conoscere i lati positivi e negativi del paese in cui sono andato. Il periodo selvaggio e brutto della visione razzista degli albanesi. Per questo motivo, ho scelto di andare in Germania in seguito, per entrare nel mondo del calcio. Il mio adattamento è stato traumatico, ero senza nessuno, ricominciavo tutto da zero, o addirittura da zero. Con la mia borsa in spalla, andavo a cercare la squadra dove avrei potuto provare e mi avrebbero dato l’opportunità di entrare. Ci sono andato un pomeriggio, febbraio o marzo, ho chiesto loro di allenarsi con me e poi mi hanno detto che sarei rimasto con loro, mi hanno anche trovato al lavoro”.

E sulla sua esperienza in Germania: “Ho lavorato come giardiniere. All’inizio mi vergognavo molto. Le prime due settimane in Germania, pensavo che chi mi avrebbe riconosciuto, mi coprivo, tenevo gli occhi aperti solo perché pensavo che se qualcuno mi avesse guardato, avrebbe detto “È così che è passato da calciatore a giardiniere”. Pulivamo con lui, i miei colleghi, il gruppo di lavoro, pulivamo i parchi, i fiori, gli alberi, ma dopo 2-3 settimane, vivevo con orgoglio, perché non stavo facendo nulla di male, se non il fatto che stavo sopravvivendo e avevo un’opportunità economica per aiutare la mia famiglia. Questo è l’unico (lavoro) che ho fatto, ho lavorato per 6 mesi, poi me ne sono andato e ho avuto l’opportunità di provare per una grande squadra in Germania in quel periodo”.

Tare: “Allegri? La società mi ha supportato nella scelta”

Prima del mercato e della nuova stagione, Tare ha dovuto scegliere un nuovo allenatore. Un all-in su Allegri che la società ha sostenuto sin da subito: “La società ha supportato la mia opinione di assumerlo come allenatore perché la sua esperienza e il modo in cui gestisce le diverse situazioni con la squadra, con la società, sono tutti ottimi”.

Infine un commento su Jashari, centrocampista acquistato nella sessione estiva appena conclusa: “Ardon ha tutto per essere un grande giocatore”.