Le parole del dirigente albanese a La Stampa

“Il Milan è un obiettivo per tutti. Lavorare per una società storica e blasonata come questa sarebbe un onore”. Così l’ex direttore sportivo della Lazio dichiara a La Stampa.

Attualmente svincolato, Tare è stato avvicinato al Milan per il ruolo di nuovo ds: “Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese, e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani, sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio”.

Recentemente Furlani era stato chiaro: “Stiamo valutando se prendere un direttore sportivo e ho detto anche che il tema centrale non era prendere qualcuno d’urgenza tanto per ma era scegliere la persona giusta”.

E poi: “L’attenzione è sul finire bene la stagione, ma se aggiungeremo qualcuno sarà la persona giusta ma non c’è fretta”.