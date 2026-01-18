Le dichiarazioni di Igli Tare rilasciate nell’intervista prima di Milan-Lecce

Contro il Lecce, il Milan cercherà di dare continuità alla vittoria di Como. In attesa del fischio d’inizio, le attenzioni si rivolgono alle dichiarazioni pre-partita.

Il direttore sportivo del Milan Igli Tare, ai microfoni di Dazn, ha parlato di diversi temi, a partire dalla gestione dell’infortunio di Camarda: “Ne parleremo con loro dopo la partita, la affronteremo da vicino. C’è il buon senso da tutte e due le parti. Alla fine della partita decideremo cosa fare“.

Colpi di mercato in difesa? L’opinione di Tare: “Sicuramente saremo attenti sul mercato e se ci sarà qualcosa che può aiutarci, lo faremo senz’altro. Per il momento stiamo bene come stiamo“.

Inoltre, il direttore sportivo rossonero ha parlato del rinnovo di Maignan: “Manca… manca che ci mettiamo sul tavolo e poi cercheremo di trovare la soluzione. Però, si sa che Mike è molto legato a questa maglia e a questa società. C’è la buona volontà anche da parte della società di andare avanti. Penso nelle prossime settimane di avere una risposta definitiva. Io sono sempre positivo su questa storia“.