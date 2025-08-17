Milan, Tare: “Vlahovic è un’opzione. Hojlund? Stiamo valutando in questi giorni”

Le parole del direttore sportivo a pochi minuti dal calcio d’inizio della sfida contro il Bari

Il Milan è pronto a tornare in campo: la squadra di Massimiliano Allegri, a partire dalle 21:15, sfiderà il Bari nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia.

A pochi minuti dal calcio d’inizio, Igli Tare ha parlato ai microfoni di Mediaset. “Hojlund? Stiamo valutando in questi giorni, il calciomercato è imprevedibile le cose possono cambiare in qualsiasi momento” ha rivelato il ds.

Il direttore sportivo ha parlato di Dusan Vlahovic: “Vlahovic un’opzione? Assolutamente sì. Lui è un’opzione come le altre che abbiamo”.

Tare ha poi aggiunto. “Il centrocampo? Era la priorità sulla quale intervenire. Il Milan deve dominare e vincere le partite. Con l’arrivo di Jashari, Modric e Ricci penso di aver alzato il livello di questa squadra”.

Milan, Tare: “Modric? Da bambino tifava rossonero”

Il DS ha proseguito: “Modric? Lui da bambino tifava Milan. Da subito ho capito il suo pensiero, la sua volontà”.

Tare ha concluso: “Ho cercato di trasmettere l’entusiasmo e Luka è un valore aggiunto“.