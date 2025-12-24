Talbi: “Tunisia come il Marocco? Contro le grandi giochiamo bene, ma abbiamo dei difetti: obiettivo ottavi di finale”

Le parole del difensore Montassar Talbi dopo la vittoria in Coppa d’Africa contro l’Uganda

La Tunisia sogna e lo fa in grande dopo il successo all’esordio in Coppa d’Africa. La squadra di Samir Trabelsi, infatti, ha vinto nettamente (per 3-1) contro l’Uganda.

A gianlucadimarzio.com, il difensore Montassar Talbi ha commentato così il convincente inizio. “Aver pareggiato contro una grande squadra come il Brasile (un mese fa in amichevole, ndr.) – che ha tanti giocatori di qualità sia in attacco che in difesa – ci ha dato la carica. Il Brasile è il top a livello mondiale e quel pareggio è stato di buon auspicio. Quella sera siamo stati molto solidi. Con il pallone abbiamo fatto vedere ottime cose e tutti hanno potuto notare che stiamo costruendo qualcosa. La Tunisia è una squadra che ha le carte in regole per brillare contro le grandi: lo abbiamo dimostrato contro Danimarca e Francia agli ultimi mondiali. E poi col Brasile in amichevole. Il pareggio contro i brasiliani ci ha dato lo slancio, ma dobbiamo ancora migliorare nei piccoli dettagli. Soprattutto contro le big: sono proprio i dettagli a fare la differenza”.

La Tunisia sarà la prossima squadra rivelazione al Mondiale 2026 come lo era stata il Marocco nel 2022? Talbi ha le idee chiare.

“Come ho detto abbiamo ancora dei difetti e tantissime cose da migliorare. Come squadra e collettivo vorremmo ancora continuare a crescere. Un passo alla volta. Al momento pensiamo solo alla Coppa d’Africa che per noi è una competizione importantissima. E grazie alla Coppa d’Africa speriamo di crescere in vista del Mondiale dove vorremmo farci trovare pronti. Semifinale? Non sarebbe male già raggiungere gli ottavi per la prima volta nella storia…”.

A cura di Alessandro Schiavone