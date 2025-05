Bayern Monaco, ufficiale l’arrivo di Tah a parametro zero

Adesso è ufficiale: dopo l’esperienza al Bayer Leverkusen, Jonathan Tah è diventato un nuovo calciatore del Bayern Monaco

Il difensore tedesco si trasferisce a parametro zero nella squadra vincitrice della Bundesliga. Ha firmato un contratto quadriennale.

Questo il comunicato del club: “FC Bayern ha completato l’ingaggio di Jonathan Tah. L’internazionale tedesco, 29 anni, si trasferisce a Monaco di Baviera su trasferimento gratuito dal Bayer Leverkusen e ha ottenuto un contratto fino al 30 giugno 2029. Il difensore centrale indosserà la maglia numero 4 per i campioni tedeschi”.

Queste le sue prime dichiarazioni da nuovo calciatore del Bayern Monaco: “Sono molto felice di essere al Bayern. Voglio assumermi delle responsabilità e lavorare sodo ogni giorno per avere successo come squadra e vincere molti trofei insieme”.

Jan-Christian Dreesen, CEO del Bayern Monaco ha dichiarato: “Siamo lieti di dare il benvenuto a Jonathan Tah all’FC Bayern. Come esperto internazionale e leader, porta la coerenza e la qualità che rafforzerà la nostra difesa. È un vero vantaggio per noi e ha anche dimostrato di poter vincere titoli”.

Jonathan Tah (Imago)

Ufficiale Tah al Bayern Monaco

Così Max Eberl, membro del consiglio sportivo dell’FC Bayern, ha commentato l’ingaggio di Tah: “Non è un segreto che abbiamo avuto Jonathan Tah nel nostro radar per molto tempo. Apprezziamo la sua qualità: è un personaggio che assume responsabilità. Jonathan aveva molte offerte ma ha scelto il Bayern, cosa che ci piace molto”.

Queste, invece, le parole del direttore sportivo bavarese Christoph Freund: “Con Jonathan Tah abbiamo acquisito un giocatore con esperienza e qualità internazionale, che non avrà bisogno di molto tempo per stabilirsi nella nostra difesa. Sarà un’aggiunta buona e importante per noi con le sue qualità tecniche così come il suo modo e il modo in cui guida”.