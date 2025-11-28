Szczesny: “Juve squadra diversa dalle altre, al Barcellona ho giocato un anno gratis”

Il racconto di Szczesny sugli anni alla Juve e sulla decisione di andare al Barcellona

Wojciech Szczesny per la Juventus è stato uno degli ultimi pilastri di un ciclo quasi irripetibile. Il portiere ha salutato i bianconeri nell’estate del 2024, ma il suo legame con la squadra in cui ha giocato per sette anni rimane intatto.

Anche adesso che, dopo aver già annunciato il ritiro, gioca al Barcellona, con cui ha già vinto tutto lo scorso anno in Spagna. Sia del suo passato che del suo presente il portiere ha parlato in una lunga intervista rilasciata al magazine GQ Polonia.

“La Juve mi ha costruito, mi ha insegnato la disciplina. È una squadra completamente diversa da quelle che conoscevo“, ha spiegato il portiere, che ha raccontato anche un retroscena sulla fine del suo rapporto col club:

Ho giocato la mia prima stagione al Barcellona gratis. La cifra che ho ricevuto era esattamente quella che ho dovuto restituire alla Juve per la rescissione anticipata del mio contratto“.

Szczesny: “Per un portiere non c’era sfida più grande di prendere il posto di Buffon”

Per spiegare cosa distingua la Juve dalle altre, il polacco l’ha confrontata alle altre squadre della sua carriera: “L’Arsenal è bel calcio, ma senza la pressione di vincere il campionato. La Roma mi ha fatto assaggiare il successo. Il Barcellona è puro piacere di giocare. La Juventus è lavoro quotidiano sotto pressione massima. Lì conta solo vincere. E io ho imparato a farne parte“. Proprio a Torino ha realizzato un sogno: “Ho potuto sostituire Buffon. Non c’era sfida più grande per un portiere. Pensavo di giocare due o tre anni e poi avrebbero cercato un giovane. Invece ho continuato a rinnovare il contratto finché sono diventato il giocatore più anziano della Juve, con più presenze, più esperienza, quello da cui si partiva per costruire la squadra“.

La Juve l’ha salutata all’inizio della scorsa stagione, quando la società gli organizzò un giro di campo d’addio: “Tornare nello spogliatoio e salutare tutti quei ragazzi è stato incredibilmente emozionante. Hanno preparato tutto alla perfezione, come sempre”. E, su Buffon, ha raccontato un altro aneddoto: “Sapete qual è il più bel complimento che abbia ricevuto in tutta la mia carriera? L’ha detto Gianluigi Buffon. Alla fine della mia permanenza alla Juventus, nel 2021, mi disse che, a suo avviso, ero stato il miglior compagno di squadra della sua carriera. Chiaramente non potevo essere il miglior portiere. Per quello avrebbero dovuto prendere Yashin… Ma il miglior compagno. Questo sì, questo potevo meritarlo. Mi sono sentito il re del mondo. Era un paragone con gente come Pirlo, Vieira, Pjanić, Nedvěd… Ancora oggi mi vengono i brividi quando lo dico“.

“Non avrei più giocato per nessun club che non fosse il Barcellona”

A proposito di senatori e leggende bianconere, un altro episodio che ha raccontato riguarda Chiellini: “Un giorno alla Juventus commisi un errore evidente e Chiellini mi urlò contro negli spogliatoi. Questa è la parte che la gente non capisce: tu vuoi bene ai tuoi compagni, ma in campo non gliene frega niente a nessuno. Se sbagli, ti distruggono. E grazie al cielo! Fu una prova d’amore, non di cattiveria“.

Ma Szczesny ha parlato anche del suo presente, raccontando come è arrivato a dire di sì al Barcellona dopo l’annuncio del ritiro: “Non è che non avessi passione per il calcio. Non mi appassionavano le opzioni che c’erano sul tavolo, nonostante le offerte dei top ten club. Non si trattava di aumentare il mio prezzo. Non volevo continuare a giocare solo per i soldi. Il mio intuito mi diceva di dire ‘no’. Tre giorni prima di annunciare il mio ritiro, ho persino parlato con Lewandowski e gli ho detto che non volevo più giocare per nessun club. A meno che non fosse il Barcellona. Quando mi hanno chiamato, probabilmente sospettavano di potermi convincere, così è stato”.