Barcellona, Szczesny sul rientro in campo: “Ha insistito mia moglie, gliene sono grato”

Wojciech Szczesny ha parlato del suo ritorno in campo con la maglia del Barcellona.

Il ritorno di Wojciech Szczesny in campo ha colto molti di sorpresa. L’ex portiere della nazionale polacca, che aveva annunciato il ritiro, è infatti ripartito dal Barcellona, una delle piazze più prestigiose del calcio mondiale.

La decisione, maturata dopo mesi lontano dal campo, ha segnato un cambio di rotta inatteso nella carriera del 35enne.

In Spagna, Szczesny ha trovato l’occasione per rimettersi in gioco, pronto a difendere ancora una volta i pali con la sua esperienza internazionale.

Dietro questa scelta, oltre all’opportunità sportiva, c’è un intreccio di motivazioni personali che il portiere ha raccontato con la consueta schiettezza ai microfoni di TVP Sport.

Le parole di Szczesny

Szczesny ha svelato con ironia i retroscena del suo ritorno: “Ancora oggi non so se mia moglie lo abbia fatto perché vedeva in questo una grande occasione per me o semplicemente perché voleva liberarsi di me da casa”.

Dopo aver annunciato l’addio al calcio, l’ex Juve si era dedicato interamente alla famiglia. “Essere padre è la sfida più difficile ma anche la più bella che abbia mai affrontato. Non so quanto me la cavi bene, bisognerebbe chiederlo a mia moglie e ai bambini, ma è il ‘match’ che dà più soddisfazioni”, ha raccontato parlando dei figli Liam e Noelia.

Fondamentale, però, è stata la moglie Marina: “Non volevo più giocare, mi stavo preparando a essere un papà a tempo pieno. Ma Marina insisteva. Alla fine ci è riuscita, e devo ammettere che le sono molto grato”.