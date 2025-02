Parma, saltato l’arrivo di Sylla: il giocatore non ha firmato

Saltato il passaggio di Abakar Sylla al Parma: il motivo

Doveva essere il colpo dell’ultimo giorno di mercato del Parma, ma non è stato così. Alla fine, per la squadra di Pecchia non è mai arrivato Abakar Sylla dallo Strasburgo, per cui l’operazione era ormai fatta.

Gli emiliani hanno provato fino all’ultimo secondo di mercato a portare in Italia il centrale classe 2002, ma è stato il giocatore a cambiare idea.

Infatti, dalla Francia erano arrivati i documenti firmati dallo Strasburgo e alle 23:59 il Parma ha fatto comunque un deposito incompleto, sperando di poterlo integrare se la firma del giocatore fosse arrivata solo fuori tempo massimo. Questa firma, però, non è mai arrivata.

Salta così il trasferimento del difensore ivoriano che, a questo punto, potrà al massimo andare in altri campionati in cui il mercato è ancora aperto. Altrimenti, rimarrà allo Strasburgo.