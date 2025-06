Svizzera, Ndoye: “Napoli? Quando ti vuole chi ha vinto il campionato è sempre una bella cosa”

Le parole dell’attaccante del Bologna, Dan Ndoye, dopo la vittoria della sua Svizzera contro il Messico in un’amichevole

Vittoria con gol per Dan Ndoye con la sua Svizzera nell’amichevole giocata nella giornata di ieri, 7 giugno.

Gli elvatici, infatti, hanno battuto il Messico per 4-2 con le reti dell’attaccante del Bologna, di Embolo, di Amdouni e di Rieder.

Nel post partita a parlare ai microfoni della RSI (Radiotelevisione svizzera) sia della gara che del suo futuro è stato Dan Ndoye.

Il calciatore rossoblù oltre a commentare la vittoria della sua nazionale ha parlato anche delle voci di calciomercato.

L’intervista post partita di Ndoye

Come prima cosa Ndoye ha parlato della gara: “Era una partita dura, c’era molto caldo. Abbiamo giocato bene e con qualità. Questo era l’obiettivo di oggi“.

Il giocatore del Bologna si è poi espresso su quale sia in campo la sua posizione preferita: “Io posso giocare ovunque: destra, sinistra o al centro. Per me è importante giocare e posso fare tutto“.

Il calciatore elvetico si è espresso poi sugli obiettivi della propria nazionale: “È importante vincere sempre. Vogliamo essere pronti per le qualificazioni di settembre. Tutte le partite sono importanti“.

Per concludere Ndoye ha parlato del suo futuro: “Non so dove giocherò. Non si sa mai nel calcio. Al momento penso solo alla Nazionale. Napoli? Quando una squadra che vince il campionato con un allenatore come Conte ti vuole è sempre una cosa bella“.