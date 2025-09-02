Da Eriksen a Tomiyasu e Insigne: tutti gli svincolati “di lusso” dopo la chiusura del calciomercato
Tutti i giocatori rimasti svincolati dopo la chiusura del calciomercato estivo 2025/2026: la lista
Si è chiusa alle 20:00 di lunedì 1 settembre la sessione estiva del calciomercato 2025/2026. Tanti, tantissimi i trasferimenti completati nel deadline day, a partire da Manuel Akanji all’Inter fino alle ufficialità di Openda e Odogu rispettivamente a Juventus e Milan.
Con il calciomercato aperto solo in alcuni determinati campionati (QUI per saperne di più), alcuni giocatori sono ancora alla ricerca della miglior sistemazione per la loro carriera.
Da Christian Eriksen a Mario Balotelli, passando poi per l’ex Bologna Takehiro Tomiyasu e non solo. Numerosi gli svincolati “di lusso” che potrebbero rappresentare un’opzione per eventuali squadre che vogliono ritoccare la rosa per un’ultima volta.
Di seguito riportiamo una lista con i calciatori rimasti senza squadra in vista di questa stagione 2025/2026.
Tutti gli svincolati “di lusso” del calcio internazionale
PORTIERI:
- Andrea Consigli;
- Alessio Cragno;
- Arthur Desmas;
- Fraser Forster;
- Ivan Lomaev;
- Rui Patricio;
- Tomas Vaclik;
- Fran Vieites.
DIFENSORI:
- Fode Ballo-Touré;
- Juan Bernat;
- Mattia Caldara;
- Luca Caldirola;
- Mattia De Sciglio;
- Davide Faraoni;
- Rick Karsdorp;
- Diego Laxalt;
- Benjamin Mendy;
- Layvin Kurzawa;
- Sergio Reguilon;
- Takehiro Tomiyasu;
- Samuel Umtiti;
- Kurt Zouma.
CENTROCAMPISTI:
- Dele Alli;
- Mattia Aramu;
- Tiemoué Bakayoko;
- Giacomo Bonaventura;
- Christian Eriksen;
- Roberto Gagliardini;
- Ianis Hagi;
- Grzegorz Krychowiak;
- Darko Lazovic;
- Mateusz Legowski;
- Alex Oxlade-Chamberlain;
- Miralem Pjanic;
- Rafinha;
- Stefano Sensi;
- Roberto Soriano;
- Simone Verdi;
- Samuele Vignato.
ATTACCANTI:
- Vincent Aboubakar;
- Paco Alcacer;
- Michail Antonio;
- Mario Balotelli;
- Patrick Bamford;
- Wissam Ben Yedder;
- Fabio Borini;
- Billal Brahimi;
- Diego Costa;
- Mattia Destro;
- Diego Falcinelli;
- Kelechi Iheanacho;
- Lorenzo Insigne;
- Yann Karamoh;
- Adam Ounas;
- Marko Pjaca;
- Nicola Sansone;
- Isaac Success;
- Cristian Tello;
- Karl Toko Ekambi;
- Willian;
- Hakim Ziyech.