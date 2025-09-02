Da Eriksen a Tomiyasu e Insigne: tutti gli svincolati “di lusso” dopo la chiusura del calciomercato

Tutti i giocatori rimasti svincolati dopo la chiusura del calciomercato estivo 2025/2026: la lista

Si è chiusa alle 20:00 di lunedì 1 settembre la sessione estiva del calciomercato 2025/2026. Tanti, tantissimi i trasferimenti completati nel deadline day, a partire da Manuel Akanji all’Inter fino alle ufficialità di Openda e Odogu rispettivamente a Juventus e Milan.

Con il calciomercato aperto solo in alcuni determinati campionati (QUI per saperne di più), alcuni giocatori sono ancora alla ricerca della miglior sistemazione per la loro carriera.

Da Christian Eriksen a Mario Balotelli, passando poi per l’ex Bologna Takehiro Tomiyasu e non solo. Numerosi gli svincolati “di lusso” che potrebbero rappresentare un’opzione per eventuali squadre che vogliono ritoccare la rosa per un’ultima volta.

Di seguito riportiamo una lista con i calciatori rimasti senza squadra in vista di questa stagione 2025/2026.

Tutti gli svincolati “di lusso” del calcio internazionale

PORTIERI:

Andrea Consigli;

Alessio Cragno;

Arthur Desmas;

Fraser Forster;

Ivan Lomaev;

Rui Patricio;

Tomas Vaclik;

Fran Vieites.

DIFENSORI:

Fode Ballo-Touré;

Juan Bernat;

Mattia Caldara;

Luca Caldirola;

Mattia De Sciglio;

Davide Faraoni;

Rick Karsdorp;

Diego Laxalt;

Benjamin Mendy;

Layvin Kurzawa;

Sergio Reguilon;

Takehiro Tomiyasu;

Samuel Umtiti;

Kurt Zouma.

CENTROCAMPISTI:

Dele Alli;

Mattia Aramu;

Tiemoué Bakayoko;

Giacomo Bonaventura;

Christian Eriksen;

Roberto Gagliardini;

Ianis Hagi;

Grzegorz Krychowiak;

Darko Lazovic;

Mateusz Legowski;

Alex Oxlade-Chamberlain;

Miralem Pjanic;

Rafinha;

Stefano Sensi;

Roberto Soriano;

Simone Verdi;

Samuele Vignato.

ATTACCANTI:

Vincent Aboubakar;

Paco Alcacer;

Michail Antonio;

Mario Balotelli;

Patrick Bamford;

Wissam Ben Yedder;

Fabio Borini;

Billal Brahimi;

Diego Costa;

Mattia Destro;

Diego Falcinelli;

Kelechi Iheanacho;

Lorenzo Insigne;

Yann Karamoh;

Adam Ounas;

Marko Pjaca;

Nicola Sansone;

Isaac Success;

Cristian Tello;

Karl Toko Ekambi;

Willian;

Hakim Ziyech.