Da Eriksen a Tomiyasu e Insigne: tutti gli svincolati “di lusso” dopo la chiusura del calciomercato

Redazione 2 Settembre 2025

Tutti i giocatori rimasti svincolati dopo la chiusura del calciomercato estivo 2025/2026: la lista

Si è chiusa alle 20:00 di lunedì 1 settembre la sessione estiva del calciomercato 2025/2026. Tanti, tantissimi i trasferimenti completati nel deadline day, a partire da Manuel Akanji all’Inter fino alle ufficialità di Openda e Odogu rispettivamente a Juventus e Milan.

Con il calciomercato aperto solo in alcuni determinati campionati (QUI per saperne di più), alcuni giocatori sono ancora alla ricerca della miglior sistemazione per la loro carriera.

Da Christian Eriksen a Mario Balotelli, passando poi per l’ex Bologna Takehiro Tomiyasu e non solo. Numerosi gli svincolati “di lusso” che potrebbero rappresentare un’opzione per eventuali squadre che vogliono ritoccare la rosa per un’ultima volta.

Di seguito riportiamo una lista con i calciatori rimasti senza squadra in vista di questa stagione 2025/2026.

Tutti gli svincolati “di lusso” del calcio internazionale

PORTIERI:

  • Andrea Consigli;
  • Alessio Cragno;
  • Arthur Desmas;
  • Fraser Forster;
  • Ivan Lomaev;
  • Rui Patricio;
  • Tomas Vaclik;
  • Fran Vieites.

DIFENSORI:

  • Fode Ballo-Touré;
  • Juan Bernat;
  • Mattia Caldara;
  • Luca Caldirola;
  • Mattia De Sciglio;
  • Davide Faraoni;
  • Rick Karsdorp;
  • Diego Laxalt;
  • Benjamin Mendy;
  • Layvin Kurzawa;
  • Sergio Reguilon;
  • Takehiro Tomiyasu;
  • Samuel Umtiti;
  • Kurt Zouma.
tomiyasu-screen-gpo-interna
Takehiro Tomiyasu

CENTROCAMPISTI:

  • Dele Alli;
  • Mattia Aramu;
  • Tiemoué Bakayoko;
  • Giacomo Bonaventura;
  • Christian Eriksen;
  • Roberto Gagliardini;
  • Ianis Hagi;
  • Grzegorz Krychowiak;
  • Darko Lazovic;
  • Mateusz Legowski;
  • Alex Oxlade-Chamberlain;
  • Miralem Pjanic;
  • Rafinha;
  • Stefano Sensi;
  • Roberto Soriano;
  • Simone Verdi;
  • Samuele Vignato.
Lorenzo Insigne con la maglia dell'Italia (Imago)
Lorenzo Insigne (Imago)

ATTACCANTI:

  • Vincent Aboubakar;
  • Paco Alcacer;
  • Michail Antonio;
  • Mario Balotelli;
  • Patrick Bamford;
  • Wissam Ben Yedder;
  • Fabio Borini;
  • Billal Brahimi;
  • Diego Costa;
  • Mattia Destro;
  • Diego Falcinelli;
  • Kelechi Iheanacho;
  • Lorenzo Insigne;
  • Yann Karamoh;
  • Adam Ounas;
  • Marko Pjaca;
  • Nicola Sansone;
  • Isaac Success;
  • Cristian Tello;
  • Karl Toko Ekambi;
  • Willian;
  • Hakim Ziyech.