Roma, ufficiale il rinnovo di Svilar fino al 2030: il comunicato

Il portiere ha rinnovato con la Roma fino al 2030: la nota del club

Mile Svilar ha rinnovato con la Roma fino al 2030. Il portiere giallorosso, infatti, ha deciso di proseguire la sua avventura nella capitale con Gian Piero Gasperini.

L’ex Benfica ha collezionato 51 presenze nella stagione 2024/25 con la maglia della Roma tra campionato, Coppa Italia ed Europa League. A queste vanno aggiunte le 19 volte in cui ha mantenuto la porta inviolata.

E dunque Svilar resta alla Roma. Di seguito il comunicato. “L’estremo difensore – classe 1999 – è stato tra i protagonisti assoluti dell’ultima annata giallorossa, collezionando 16 clean sheet in campionato. Non solo, nel 2025 la porta romanista è rimasta inviolata per 11 volte, record nei big 5 campionati europei. Mile a fine stagione è stato premiato dalla Lega Serie A con il titolo di miglior portiere 2024-25.”

La nota prosegue così. “Con la maglia della Roma, dal 2022, Svilar conta 88 presenze in tutte le competizioni. Congratulazioni, Mile!”