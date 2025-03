Roma-Svilar, non c’è accordo sul rinnovo: la situazione

Il punto sulla situazione legata al rinnovo di Svilar con la Roma

Al momento è lontano il rinnovo del contratto che lega Svilar alla Roma visto che un accordo non è stato ancora trovato.

La settimana scorsa è arrivata la prima offerta da parte del club all’entourage del giocatore. Svilar guadagna ora 1 milione di euro e i giallorossi hanno presentato un prolungamento da 1,6 + bonus.

Non è arrivata però alcuna contro-richiesta fatta dal portiere che reputa però la prima offerta lontana dalle aspettative (anche confrontando gli ingaggi dei portieri dal suo valore).

In questo momento quindi, le parti sono lontane da un possibile accordo per il rinnovo del contratto.

Parti lontane: il punto sul rinnovo di Svilar alla Roma

Il giocatore sta bene a Roma e vorrebbe rimanere in giallorosso, così come il club che ha la priorità di trovare un accordo con l’entourage del giocatore. Adesso non resta che trovare le condizioni ideali per tutte e due le parti.

Svilar piace a molte squadre, in particolare al Fenerbahce. José Mourinho che lo vorrebbe ri-allenare e il club turco avrebbe pensato di intavolare uno scambio con Livakovic. Al momento si tratta solo di un’idea, ma l’allenatore portoghese monitora la situazione.