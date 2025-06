Roma, rinnovo in standby per Svilar. La situazione

Non si registrano passi in avanti nella trattativa tra Roma e Mile Svilar per il rinnovo del contratto del portiere portoghese: la situazione

Mile Svilar ha vissuto una stagione da protagonista assoluto con la maglia della Roma. Il portoghese è legato ai giallorossi fino al 30 giugno 2027.

Le parti stanno lavorando da tempo al rinnovo del contratto, ma in questo momento le negoziazioni sono in standby.

Il classe 1999, infatti, ha avanzato richieste importanti per prolungare il contratto e la Roma non sembra intenzionata ad accontentarle.

Nel campionato di Serie A appena concluso, Mile Svilar ha giocato 38 partite, portando a casa ben 16 clean sheet.

Roma, le condizioni di Svilar per il rinnovo

Mile Svilar e la Roma sono legati fino al 30 giugno 2027, ma le trattative per il rinnovo del contratto sono attualmente in standby. Troppe alte le richieste avanzate dall’entourage del portiere portoghese.

L’ex Benfica vorrebbe un stipendio fisso da 3 milioni di euro a stagione, a cui si aggiungerebbe un altro milione come bonus. In questo momento, la Roma ritiene elevate queste richieste.