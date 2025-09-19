Le parole di Mile Svilar a CBS Sports Golazo verso il derby Lazio-Roma. Il portiere ha parlato anche dell’impatto di Gasperini

La settimana di avvicinamento al derby con sarà mai banale in casa Roma. Lo ha imparato anche Mile Svilar, che ai microfoni di CBS Sports Golazo ha raccontato l’attesa giallorossa per la sfida contro la Lazio.

“È sempre pazzesco, mi fa venire i brividi. Ma ovviamente preferisco Roma-Lazio a Lazio-Roma. Si tratta di una partita incredibile, sono contento che si giochi domenica“, ha dichiarato il classe ’99.

Il portiere ha commentato l’importanza della partita per i tifosi: “È una settimana pazza, la tensione cresce giorno per giorno e puoi percepirla nel spogliatoio. Le persone iniziano a parlarne già il lunedì, poi il giorno della partita è il più importante dell’anno per i tifosi“.

Sarà il primo derby della Capitale per Gasperini: “Le sedute con lui sono intensissime, il suo impatto è stato impressionante. Sono convinto che il duro lavoro che stiamo facendo porterà risultati“.

Svilar: “Ranieri? Ci ha fatto sentire importanti”

Secondo Svilar, la Roma ha intrapreso il percorso giusto: “Siamo migliorati molto, anche se c’è ancora tanto da fare, ma siamo nella direzione giusta, Da portiere preferisci avere la difesa più compatta, ma la cosa più importante è vincere e a me andrebbe bene vincere anche tutte le partite 5-4. Ovviamente cercherei di non prenderei 4 gol a partita“.

Il portiere ha ricordato anche l’importanza di Claudio Ranieri per la crescita della squadra: “Ci ha dato serenità, fiducia. Ci ha fatto sentire importanti, uno ad uno, dimostrando sempre di credere nei suoi giocatori. E questo è fondamentale, sia per il gruppo che per il singolo“.