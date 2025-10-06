Roma, Svilar: “Gasperini ha portato una mentalità vincente. Matic è stato un esempio”

L’intervento di Mile Svilar, ospite a “L’Originale” di Sky Sport

Mile Svilar sta dimostrando di essere uno dei migliori portieri del campionato di Serie A. Lo dicono i numeri e anche le prestazioni fornite sul campo.

Nelle prime 6 giornate, il portiere giallorosso ha subito solamente 2 gol: uno da Simeone contro il Torino, l’altro da Kean a Firenze.

Prima dell’inizio del ritiro con la propria nazionale, Svilar è intervenuto a “L’Originale” di Sky Sport per parlare del suo rapporto con Matic e spiegare cosa ha portato Gasperini alla Roma.

Il classe 1999 ha esordito: “Il mio rapporto con Matic nasce tanti anni fa, quando ho dormito a casa sua a Londra quando era al Chelsea. Avevo un letto però avevo ancora fame perché non c’era niente da mangiare a casa (ride, ndr)”. Allora Svilar aveva solo 10 anni, ma aveva lo stesso agente del centrocampista serbo.

Roma, le dichiarazioni di Svilar

Svilar su Matic: “È sempre stato uno che dà consigli, una bravissima persona: per me è sempre stato un esempio, pur restando un anno alla Roma è stato bellissimo, è una grande persona e un gran calciatore. È un peccato aver giocato solo un anno insieme, ma lui sa che gli voglio bene“.

Cosa ha portato Gasperini alla Roma? L’opinione del portiere giallorosso: “Sta portando tanta mentalità vincente, gli allenamenti sono come le partite, lui ci tiene molto e andiamo avanti così“.