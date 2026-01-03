Roma, Svilar sul gol di Scalvini: “Per me è fallo, le immagini parlano da sole”

Mile Svilar commenta quanto successo in occasione del gol di Scalvini

La partita tra Atalanta e Roma è stata decisa da Scalvini nel primo tempo. Una rete – quella del difensore – che porta con sé diverse polemiche da parte dei giallorossi, che chiedevano l’annullamento del gol per un fallo su Mile Svilar.

Lo stesso portiere, al termine della gara, ha commentato l’episodio ai microfoni di Sky Sport: “Ho sentito qualcosa al braccio e dopo sulla testa. Quando vedo questo… vabbè, penso che le immagini parlino da sole. Secondo me, quando si tocca un portiere nell’area piccola è sempre fallo“.

“L’arbitro mi ha detto che avevo perso la palla prima, magari per un giocatore nostro, però dopo lui mi tocca in testa e mi dà una botta. Per me è fallo“.