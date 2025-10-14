Svezia, esonerato il CT Tomasson: è ufficiale
Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Kosovo e il brutto momento con un solo punto in 4 giornate è arrivato l’esonero per il CT.
La Svezia ha esonerato il proprio CT John Dahl Tomasson.
Un momento complicato per la nazionale di Gyokeres e Isak, che nella serata di lunedì 13 ottobre ha perso per 1-0 nella sfida casalinga contro il Kosovo, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.
Una situazione difficile in ottica qualificazione, dal momento che la Svezia si trova ultima nel gruppo B a un solo punto dopo 4 giornate.
L’unico punto ottenuto è arrivato contro la Slovenia, nelle altre tre partite, invece, sono arrivate tre sconfitte.