Svezia, esonerato il CT Tomasson: è ufficiale

Alessandro Neve 14 Ottobre 2025

Dopo la sconfitta per 1-0 contro il Kosovo e il brutto momento con un solo punto in 4 giornate è arrivato l’esonero per il CT.

La Svezia ha esonerato il proprio CT John Dahl Tomasson.

Un momento complicato per la nazionale di Gyokeres e Isak, che nella serata di lunedì 13 ottobre ha perso per 1-0 nella sfida casalinga contro il Kosovo, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

Una situazione difficile in ottica qualificazione, dal momento che la Svezia si trova ultima nel gruppo B a un solo punto dopo 4 giornate.

L’unico punto ottenuto è arrivato contro la Slovenia, nelle altre tre partite, invece, sono arrivate tre sconfitte.