Samuel Dahl: “Ritorno a Roma? Non è detto, al Benfica sono felice”

La nostra intervista a Samuel Dahl, difensore della Nazionale svedese attualmente in prestito al Benfica dalla Roma

Samuel Dahl è impegnato con la sua Svezia nelle amichevoli internazionali. Il difensore è arrivato a febbraio in prestito oneroso al Benfica con opzione di riscatto fissata a 10 milioni di euro.

Intervenuto ai microfoni di gianlucadimarzio.com, Dahl ha cominciato parlando proprio dei primi mesi al Benfica: “Le cose stanno andando bene, sin dal primo giorno sono sempre stato felice. Ho tante buone persone intorno a me. E poi la cosa più importante sono i minuti in campo e il Benfica me li sta dando. A Lisbona sto giocando e sono davvero felice“.

Al momento il Benfica è a -3 dallo Sporting capolista, e Dahl ha parlato delle ambizioni del club rispetto alla Roma: “Dura dira se il Benfica sia un passo avanti perché quando si parla di Roma si parla di un club enorme! Nelle competizioni europee i giallorossi poi giocano sempre per vincere. La differenza forse è che il Benfica ogni anno ha l’intenzione di alzare dei trofei. Invece la Roma forse paga il fatto che in Serie A ci sono tantissimi ottimi club che praticano un bel calcio e lottano per le posizioni alte come lei“.

“Quello che accomuna le due squadre forse è il fatto che entrambe giocano ogni partita per vincerla e partecipano ad ogni competizione per andare fino in fondo. Che sia in campionato o nelle coppe europee come Europa League o Champions non cambia nulla. Le conclusioni poi vengano tratte a fine stagione. Dura dire quindi chi tra Benfica e Roma sia più grande”.

Dahl: “Futuro? Non escludo nulla. Belotti? Un giocatore che non vorresti come avversario”

Dahl ha poi proseguito commentando il suo futuro: “Se torno a Roma? Saranno i due club a decidere in estate, vediamo quello che accadrà. Ma ci sono tanti bei posti in giro e non si sa mai cosa riservi il futuro. Non escludo niente, nemmeno un ritorno a Roma. Benfica, Roma o altrove: tutto può succedere“.

Ha continuato parlando del compagno Andrea Belotti, anche lui arrivato in prestito ma dal Como, e già a segno nel 3-0 con il Boavista: “Andrea mi piace molto come persona perché è un ragazzo straordinario. Siamo arrivati al Benfica insieme e le cose stanno andando bene. Lui poi ha questa capacità di arrivare per primo sui cross. Quindi sì, è uno di quei giocatori che non vorresti affrontare da avversario“.

“Rui Costa? Prima di ogni gara mi dice di entrare con coraggio”

Sulla leggenda di Fiorentina e Milan Rui Costa, oggi presidente del Benfica, Dahl ha concluso: “È bello averlo sopra di me“.

“Lui prima di ogni gara mi dice di entrare in campo con tanto coraggio e di pensare solo a fare la mia partita“.

A cura di Alessandro Schiavone