Sverre Nypan, il nuovo golden boy norvegese del Manchester City

Acquistato dal City (ma tifoso dello United), Sverre Nypan è il nuovo grande talento norvegese

Dal paragone con Ødegaard ai numeri da talento precocissimo. Non sappiamo se Sverre Nypan manterrà queste aspettative, quel che è certo è che il Manchester City ha di nuovo puntato fortemente sul calcio scandinavo per il proprio futuro. Mentre in Italia ci si interroga sulla scarsa quantità e qualità di giovani provenienti dai vivai, la nazionale norvegese potrà presto contare su un altro talento oltre ai vari Haaland, Ødegaard e Nusa.

Il classe 2006 di Trondheim entra da bambino nel settore giovanile del Nardo, piccolo club locale della sua città.

Questo settore giovanile è uno dei più famosi della nazione, ma anche uno dei più discussi a causa di uno dei suoi allenatori: Slen Blengsli è da sempre accusato di metodi troppo duri nei confronti dei bambini, con sedute tattiche e video che possono durare ore fin dai 6 anni d’età.

Ma queste metodologie sono state fondamentali per Sverre, che da sempre ha dato grande merito della propria crescita calcistica a Blengsli.

Dagli inizi difficili ai numeri record

Gli inizi non furono semplici: “Allora non ero bravo e credo di aver fatto un’autorete nel corso del mio primo allenamento per poi correre a casa urlando’’, ha svelato nel 2022.

A partire dall’adolescenza le cose migliorano, tant’è che a 14 anni segna addirittura 45 gol in 17 partite che lo fecero entrare nel mirino delle big norvegesi, tra cui il Rosenborg che lo mise sotto contratto nel 2020.

Il ‘’tuttocampista’’ per eccellenza

Mezzala o trequartista dal piede destro abile nel tenere la palla, gestirla negli spazi intasati per poi servire il compagno. Il vero punto di forza però sono tagli e inserimenti grazie ai suoi 182cm. Oltre alle doti offensive è pure abile in fase difensiva grazie alla sua intensità nel pressare gli avversari, e può giocare anche davanti alla difesa.

A Rosenborg capiscono subito di avere tra le mani un enorme talento, e dopo un percorso tra U19 e squadra B – condito da qualche infortunio di troppo – il 6 novembre 2022 arriva l’esordio in Eliteserien (la massima divisione norvegese) a soli 15 anni come Martin Ødegaard, oltre che a diventare il più giovane di sempre a esordire con i bianconeri. Inserito nel 2023 dal Guardian tra i migliori 2006 a livello mondiale, è stato eletto 2 volte miglior giovane del campionato (2023 e 2024). 14 gol e 11 assist in 70 presenze complessive che però non hanno permesso alla squadra più vincente di Norvegia di conquistare titoli.

Ora il grande salto al City… tifando United

In scadenza di contratto il 31 dicembre 2026, il City ha deciso di sbaragliare la concorrenza investendo circa 15 milioni di euro (seconda cessione più importante per una squadra norvegese dopo quella di Obi Mikel dal Lyn al Chelsea nel 2006) e sceglierà con calma dove farlo maturare una stagione in prestito.

Il derby contro i Red Devils sarà sicuramente speciale per lui; infatti, durante un’intervista all’emittente TV2 dichiarò “Sono sempre stato un tifoso dello United, poi ovviamente c’è il Real Madrid e sono un grande fan di Cristiano Ronaldo”. L’obiettivo è chiaro: esordire in nazionale maggiore, rientrare a Manchester e diventare un’ulteriore macchina da assist per Haaland.

A cura di Cristian Viscione