Parma, frattura scomposta di dito e scafoide per Suzuki

Brutte notizie per il portiere del Parma dopo l’infortunio contro il Milan

Il Parma perde Zion Suzuki, rimasto infortunato nella partita pareggiata 2-2 contro il Milan.

Gli esami a cui si è sottoposto il portiere hanno infatti evidenziato la frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide.

Come già stabilito, per questo motivo il giocatore non raggiungerà la nazionale giapponese durante questa sosta.

Possibile che sia necessario anche un intervento chirurgico per il classe 2002, per cui ora sono da capire i tempi di recupero.

Il comunicato del Parma

Dopo l’infortunio del suo portiere, il Parma ha pubblicato un comunicato sull’esito degli esami a cui si è sottoposto: “In seguito all’infortunio rimediato ieri sera durante la gara Parma-Milan, il calciatore Zion Suzuki è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una frattura scomposta del terzo dito della mano sinistra e dello scafoide. Il calciatore effettuerà nei prossimi giorni ulteriori nuovi consulti specialistici, per definire anche un’eventuale evoluzione chirurgica, volti a definire al meglio la prognosi“.

Durante la partita non è stato chiaro il momento dell’infortunio di Suzuki, che ha anche finito la gara senza essere sostituito. L’episodio dovrebbe però essere stato un uno contro uno con Saelemaekers nel recupero, col belga che gli ha involontariamente pestato la mano sinistra.