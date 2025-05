Como, Suwarso: “Siamo sulla direzione giusta. È solo l’inizio”

Como, la gratitudine del presidente Suwarso per una stagione storica in Serie A.

Il Como ha chiuso la sua stagione del ritorno in Serie A con un traguardo che, fino a pochi anni fa, sembrava impensabile: un decimo posto che vale molto più di una semplice posizione in classifica. A suggellare questo risultato è arrivata una lettera aperta del presidente Mirwan Suwarso, che ha voluto ringraziare pubblicamente la squadra, lo staff e soprattutto i tifosi per il cammino compiuto.

La promozione in Serie A, accolta inizialmente con entusiasmo e prudenza, ha visto il Como trasformarsi in una realtà solida, capace di confrontarsi a testa alta con le big del campionato. Con una rosa costruita su basi sostenibili e una filosofia chiara, il club ha conquistato risultati significativi, mettendo in campo un gioco coraggioso e mostrando continuità.

Nella lettera, Suwarso ha voluto sottolineare il valore del percorso e non solo dei numeri. I momenti simbolo della stagione, come il primo gol in Serie A di Gabrielloni o la rete decisiva di Diao contro il Napoli, sono stati affiancati dal legame crescente tra squadra e tifoseria, ritenuto dal presidente l’aspetto più significativo dell’annata.

Il messaggio si chiude con un pensiero rivolto alla comunità e ai giovani tifosi, invitati a credere nei propri sogni, prendendo esempio da un Como che ha saputo crescere senza mai perdere identità e ambizione.

Como, le parole del presidente Suwarso

“La nostra prima stagione in Serie A è terminata. Un decimo posto può sembrare solo un numero, ma dimostra che stiamo andando nella direzione giusta“, ha scritto Suwarso. “Abbiamo dimostrato che un piccolo club—con un grande cuore, idee coraggiose e una visione chiara—può stare in piedi tra i grandi, purché giochi con coraggio, convinzione e dignità”.

“La nostra priorità è sempre stata una crescita costante e sostenibile, e siamo solo all’inizio“, ha aggiunto il presidente, lasciando intendere che l’ambizione del Como non si ferma a questa stagione.

“Ciò che mi ha emozionato di più è stato vedere il legame crescere tra la squadra e i tifosi. C’è qualcosa di profondamente potente nel vedere una comunità ricominciare a credere“, ha scritto.

Infine, un messaggio dedicato ai più giovani: “A tutti i tifosi, grazie. Questo club è vostro. E ai tanti bambini che oggi crescono tifando Como: spero che portiate con voi questa speranza. Se Como può sognare, potete farlo anche voi. Semm Cumasch”.