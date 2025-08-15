Questo sito contribuisce all'audience di

Suwarso: “Il nostro obiettivo è semplice: rappresentare Como con orgoglio

Mirwan Suwarso, presidente Como

Le dichiarazioni del presidente del club biancoblù sui propri canali social

Nuova stagione, nuovi obiettivi. Così il presidente del Como Mirwan Suwarso parla ai suoi tifosi: “Cari Comaschi, all’inizio della nostra seconda stagione in Serie A portiamo con noi le speranze e i sogni che abbiamo costruito insieme l’anno scorso. Non vogliamo fare grandi promesse, né inseguire ambizioni irraggiungibili. Il nostro obiettivo è semplice: rappresentare Como con orgoglio, onorare la nostra città e costruire, passo dopo passo, un’identità che possa affiancarsi ai nomi storici del calcio italiano”.

Poi, un commento sul settore giovanile in continuo miglioramento: “Stiamo accogliendo nuovi giovani talenti italiani nel nostro settore giovanile, creando un percorso che permetta ai ragazzi del territorio d’indossare i nostri colori e diventare la base del nostro futuro”.

Cesc Fàbregas, allenatore Como

E su progetti che guardano al futuro: “Allo stesso tempo, sappiamo che per garantire il futuro di questa società dobbiamo anche guardare oltre i nostri confini. In questa stagione stiamo accogliendo nuovi partner commerciali dall’estero, perché in un calcio sempre più globale dobbiamo essere abbastanza coraggiosi da crescere e abbastanza saggi da costruire in modo sostenibile”.

Tutto nel rispetto della storia: “Silenziosamente, passo dopo passo, andiamo avanti. Umilmente, ma con coraggio, cresciamo. Per resistere oggi, per durare domani e per sempre, senza mai dimenticare chi siamo: Semm Cumasch”.