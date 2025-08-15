Suwarso: “Il nostro obiettivo è semplice: rappresentare Como con orgoglio

Le dichiarazioni del presidente del club biancoblù sui propri canali social

Nuova stagione, nuovi obiettivi. Così il presidente del Como Mirwan Suwarso parla ai suoi tifosi: “Cari Comaschi, all’inizio della nostra seconda stagione in Serie A portiamo con noi le speranze e i sogni che abbiamo costruito insieme l’anno scorso. Non vogliamo fare grandi promesse, né inseguire ambizioni irraggiungibili. Il nostro obiettivo è semplice: rappresentare Como con orgoglio, onorare la nostra città e costruire, passo dopo passo, un’identità che possa affiancarsi ai nomi storici del calcio italiano”.

Poi, un commento sul settore giovanile in continuo miglioramento: “Stiamo accogliendo nuovi giovani talenti italiani nel nostro settore giovanile, creando un percorso che permetta ai ragazzi del territorio d’indossare i nostri colori e diventare la base del nostro futuro”.

E su progetti che guardano al futuro: “Allo stesso tempo, sappiamo che per garantire il futuro di questa società dobbiamo anche guardare oltre i nostri confini. In questa stagione stiamo accogliendo nuovi partner commerciali dall’estero, perché in un calcio sempre più globale dobbiamo essere abbastanza coraggiosi da crescere e abbastanza saggi da costruire in modo sostenibile”.

Tutto nel rispetto della storia: “Silenziosamente, passo dopo passo, andiamo avanti. Umilmente, ma con coraggio, cresciamo. Per resistere oggi, per durare domani e per sempre, senza mai dimenticare chi siamo: Semm Cumasch”.