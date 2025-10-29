Superlega, il caso continua: il Tribunale di Madrid dà ragione contro la UEFA. Il comunicato del Real Madrid sulla sentenza

Continua a tenere banco la situazione relativa alla Superlega. Il Tribunale di Madrid ha infatti confermato che la UEFA ha “abusato della propria posizione dominante nel tentativo di impedire la creazione di una competizione alternativa nel 2021, ostacolando la libera concorrenza imponendo restrizioni ingiustificate e sproporzionate“.

Il Real Madrid ha commentato con entusiasmo la sentenza: “La sentenza conferma che la UEFA ha gravemente violato il diritto dell’Unione europea in materia di concorrenza nel caso della Super League, in linea con la sentenza della CGUE, abusando della propria posizione dominante“.

“Questa sentenza apre la strada a sostanziali richieste di risarcimento per i danni subiti dal club. Il Real Madrid riferisce inoltre che nel corso del 2025 si sono svolte ampie discussioni con alti funzionari della UEFA per trovare il modo di realizzare le riforme necessarie, ma non è stato raggiunto alcun accordo in merito a una governance più trasparente, alla sostenibilità finanziaria, alla tutela della salute dei giocatori e ai miglioramenti dell’esperienza dei tifosi, comprese le opzioni di visione gratuite e accessibili a livello globale come quelle utilizzate per la Coppa del mondo per club FIFA“.

“Di conseguenza, il club annuncia che continuerà a lavorare per il bene del calcio mondiale e dei tifosi, chiedendo nel contempo alla UEFA un risarcimento per i danni ingenti subiti“.