Guendouzi subito decisivo con il Fenerbache: gol e vittoria in Supercoppa
Il Fenerbache di Domenico Tedesco ha vinto la Supercoppa di Turchia contro il Galatasaray: gol all’esordio per Guendouzi
Appena arrivato, e subito decisivo. Matteo Guendouzi ha trascinato il Fenerbache alla vittoria della Super Kupa, la Supercoppa turca.
Il centrocampista ex Lazio ha sbloccato il match al 28′ con un destro da fuori area. A chiudere il match ci ha pensato Jayden Oosterwolde, autore del 2-0 al 48′ direttamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo.
La squadra di Domenico Tedesco ha battuto gli storici rivali del Galatasaray, privi di Victor Osimhen.
Per la squadra turca si tratta della 10 vittoria in Supercoppa della sua storia: l’ultima risaliva al 2014/15.