Serie A, il regolamento per le squalifiche in vista della Supercoppa

Manca sempre meno alla Supercoppa Italiana che si svolgerà a Riad con la formula a quattro squadre già vista l’anno scorso. Le due semifinali a eliminazione diretta saranno il 18 e 19 dicembre, mentre la finale si giocherà il 22 dicembre.

Il primo match sarà tra il Napoli di Antonio Conte e il Milan di Massimiliano Allegri, il giorno dopo invece toccherà a Bologna e Inter. Ma in caso di squalifiche nella quindicesima giornata di Serie A, i giocatori quando sconteranno la squalifica?

Secondo quanto previsto dal regolamento, in caso di espulsione o sesta ammonizione in questo turno di Serie A, i giocatori di Inter, Napoli, Milan e Bologna sconterebbero la squalifica nel prossimo turno di campionato e potranno partecipare regolarmente alle Final Four.

Questa regola consente alle squadre di affrontare la Supercoppa con al rosa al completo e di non dover fare a meno di nessun giocatore.

E in caso di squalifica in semifinale?

Se un giocatore diffidato dovesse essere ammonito in semifinale, sarebbe comunque a disposizione per l’eventuale finale. Il regolamento prevede infatti che sconterebbe la squalifica nella prima giornata di campionato successiva alla Supercoppa. Se dovesse essere ammonito anche nella seconda partita, ripartirebbe con il monte ammonizioni comprensivo delle due sanzioni (es. sesta sanzione).

In caso di espulsione in semifinale, invece, cambierebbe tutto. Il calciatore sconterebbe infatti la squalifica nella finale, fatte salve le eventuali ulteriori giornate di squalifica che sarebbero scontate nella/e gara/e di campionato successiva/e alla conclusione della Supercoppa. Ovviamente, in caso di espulsione in finale, il calciatore sconterebbe la squalifica interamente in campionato.