Ma quanto vale vincere la Supercoppa Italiana? Il montepremi messo in palio per i quattro club partecipanti: Napoli, Bologna, Milan e Inter.

Giovedì 18 dicembre si alzerà il sipario sulla Supercoppa Italiana 2025, con le due semifinali che apriranno il programma a Ryiadh: Napoli-Milan e Bologna-Inter. Parliamo di una competizione che negli anni ha cambiato pelle, peso e soprattutto valore. Infatti la Supercoppa Italiana, nata nel 1989 come sfida secca tra i Campioni d’Italia e la vincitrice della Coppa Italia, negli anni ha subito diverse variazioni.

L’ultima, la più significativa, è proprio quella del format: da tre anni a questa parte infatti la Lega ha introdotto il modello della Final Four, con quattro squadre partecipanti, tra cui la vincitrice della Serie A, quella della Coppa Italia, la seconda classificata in campionato e l’altra finalista della coppa nazionale.

Sebbene già da diversi anni, la competizione si giochi lontana dall’Italia, dal 2019 l’Arabia Saudita è diventata a tutti gli effetti la nuova casa del trofeo, a partire dalla finale Juve-Milan di quell’anno, vinta 1-0 dai bianconeri. L’accordo tra la Lega Serie A e i sauditi prevede almeno un’altra edizione nel Paese mediorientale, anche se con ogni probabilità, non sarà quella quella del 2026.

Quanto vale la Supercoppa Italiana? Il montepremi in palio

Ma al di là del trofeo realizzato totalmente in argento, che nelle bacheche dei club può tranquillamente fare la sua figura, la domanda è: “Quanto vale davvero vincere la Supercoppa Italiana? La risposta è tutt’altro che banale, perché il montepremi complessivo in palio ammonta a 23 milioni di euro. Le squadre che si fermeranno in semifinale incasseranno 2,4 milioni di euro ciascuna. Chi arriva in finale sale a 6,7 milioni, mentre alla vincente spettano 9,5 milioni.

A questi ultimi sarà addizionato un ulteriore milione e mezzo, legato a un’eventuale amichevole contro la squadra vincitrice della Supercoppa locale saudita, portando il totale potenziale per il club trionfante a quota 11 milioni di euro.

A cura di Mattia De Pascalis