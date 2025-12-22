La prossima edizione della Supercoppa Italiana non si disputerà in Arabia Saudita: emerge l’ipotesi Florida

In attesa di scoprire chi, tra Napoli e Bologna, alzerà la Supercoppa, si inizia già a pensare all’edizione del prossimo anno.

Come riportato da Calcio&Finanza non sarà in Arabia Saudita, che tra gennaio e febbraio 2027 sarà impegnata a ospitare l’Asian Cup.

Emerge dunque l’ipotesi che la competizione possa disputarsi negli Stati Uniti, più precisamente in Florida. Non solo, perché secondo le ultime indiscrezioni potrebbe tornare anche il vecchio format: partita secca tra vincitrice della Serie A e della Coppa Italia.

Dopodiché la Supercoppa tornerà in Arabia, dal momento che l’accordo con il Paese saudita ha prevede tre edizioni, e dopo quella di quest’anno ne mancherà ancora una.