Supercoppa Italiana, le designazioni per le semifinali
Le designazioni arbitrali per le due semifinali di Riyad
Archiviata la quindicesima giornata di campionato, l’attenzione si sposta sulla Supercoppa Italiana.
L’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per le due semifinali.
NAPOLI – MILAN (giovedì 18 dicembre alle ore 20)
ZUFFERLI
IMPERIALE – ROSSI M.
IV: PEZZUTO
VAR: AURELIANO
AVAR: DIONISI
BOLOGNA – INTER (venerdì 19 dicembre alle ore 20)
CHIFFI
ROSSI C. – FONTEMURATO
IV: DIONISI
VAR: MARESCA
AVAR: PEZZUTO