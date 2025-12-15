Questo sito contribuisce all'audience di

Supercoppa Italiana, le designazioni per le semifinali

Redazione 15 Dicembre 2025
Arbitro Supercoppa Italiana (IMAGO)
Arbitro Supercoppa Italiana

Le designazioni arbitrali per le due semifinali di Riyad

Archiviata la quindicesima giornata di campionato, l’attenzione si sposta sulla Supercoppa Italiana.

L’AIA ha annunciato le designazioni arbitrali per le due semifinali.

 

NAPOLI – MILAN (giovedì 18 dicembre alle ore 20)

ZUFFERLI

IMPERIALE – ROSSI M.

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

 

BOLOGNA – INTER (venerdì 19 dicembre alle ore 20)

CHIFFI

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV: DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO