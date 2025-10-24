Supercoppa Italiana, gli orari ufficiali delle gare

La Lega Serie A ha annunciato gli orari ufficiali e il regolamento delle gare della Supercoppa Italiana

Si avvicina sempre di più la Supercoppa Italiana, che vedrà di fronte, oltre al Napoli campione d’Italia e al Bologna vincitore dell’ultima Coppa Italia, anche l’Inter e il Milan. Nella giornata di oggi- 24 ottobre- la Lega Serie A ha annunciato il programma delle semifinali e della finale.

Si partirà con la sfida tra la squadra di Antonio Conte e quella di Massimiliano Allegri, prevista per il 18 dicembre alle ore 20:00 italiane. Il giorno successivo, invece, si sfideranno gli uomini di Cristian Chivu e quelli di Vincenzo Italiano, sempre allo stesso orario. In palio due posti per la finale, programmata per il 22 dicembre.

La grande novità dal punto di vista regolamentare è la presenza dell’announcement, come già accade in Serie A e Coppa Italia.

Riguardo le squalifiche, invece, la Lega Serie A ha specificato quanto segue: “Eventuali squalifiche inflitte in relazione alle gare di Supercoppa, che non possano essere scontate, in tutto o in parte, nella medesima edizione nella quale sono state comminate, dovranno essere scontate, anche per il solo residuo, nelle successive gare di campionato, fermo restando che, alle stesse, si aggiungeranno quelle inflitte in campionato che non siano ancora state scontate prima dell’inizio della Supercoppa“.