La Supercoppa italiana 25/26 si giocherà in Arabia Saudita: ufficiali le date

La Supercoppa italiana 2025/2026 si giocherà ancora in Arabia Saudita: il presidente della Lega Serie A Simonelli ha reso note le date

La Supercoppa italiana 2025/2026 si giocherà ancora in Arabia Saudita, confermata come sede dopo le ultime due edizioni.

A confermarlo è stato il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli al termine dell’assemblea dei club. “Le date della Supercoppa italiana sono 18-19 dicembre le semifinali e 22 la finale. Non sappiamo ancora dove, se a Riyadh o a Gedda“.

Il presidente ha parlato anche della scorsa finale di Coppa Italia, giocata in contemporanea con gli Internazionali di tennis di Roma: Simonelli ha anche aperto a una possibilità che si giochi a Milano.

Di seguito le sue dichiarazioni complete.

Supercoppa 2025/26, le parole di Simonelli

Il presidente della Lega ha proseguito così sulla sede della prossima Supercoppa: “Considerando che in Arabia hanno le due season, immagino, ma la scelta è dei sauditi, che possa essere ancora Riyadh. Mi augurerei che sia Gedda, ma non è nelle nostre possibilità scegliere: credo che ormai dovranno decidere il luogo“.

Ha concluso, come anticipato, parlando anche della finale di Coppa Italia: “La finale di Coppa Italia in contemporanea con gli Internazionali di Roma? Le date purtroppo sono obbligate. Certe cose fanno parte del calendario internazionale, che non riusciamo a gestire in Italia. Ma del resto abbiamo tante difficoltà a gestire il nostro, quella è l’unica data in cui possiamo farla. Ci dispiace, eventualmente prenderemo in considerazione di giocare la finale a Milano, dove il problema non si pone“.