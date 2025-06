Supercoppa Europea a Udine, Gravina: “Tutto il mondo potrà apprezzare questo territorio”

Le dichiarazioni di Gabriele Gravina e del DG dell’Udinese Collavino sulla Supercoppa Europea in Friuli

Come noto già da diverso tempo, la partita valida per la Supercoppa Europea 2025 tra il PSG vincitore della Champions League e il Tottenham vincitore dell’Europa League si giocherà a Udine.

Più precisamente, la data è quella del 13 agosto, con il Bluenergy Stadium casa dell’Udinese pronto ad accogliere le più grandi stelle del calcio mondiale.

Nella mattinata di lunedì 30 giugno 2025 si è tenuta la conferenza stampa di presentazione di questo grande evento, a cui hanno preso parte sia il Direttore Generale dell’Udinese, Franco Collavino, che il Presidente della FIGC Gabriele Gravina.

Ecco le loro dichiarazioni ai microfoni, direttamente dalla sala stampa dello stadio.

Gravina: “Il mondo potrà apprezzare Udine e il territorio”

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina, quindi, è intervenuto in persona alla conferenza stampa di presentazione della Supercoppa Europea che si terrà in Italia a metà agosto. “Per me è un grandissimo piacere tornare sempre nella casa del calcio friulano e modello di riferimento del calcio italiano per lungimiranza. Sono particolarmente orgoglioso di aver promosso e poter ospitare come Italia la Supercoppa Europea“, ha dichiarato.

“Abbiamo scelto Udine partendo dalla spinta meritoria di una società che da oltre 40 anni investe nel mondo del calcio e lo fa con quella discrezione che mette assieme passione e lungimiranza nel saper donare a tutta la comunità una serie di opportunità e vantaggi altamente significativi. Ringrazio anche il presidente Ceferin che ha puntato sulla qualità del modello Udinese che ha prevalso su altre città, consentendo alla nostra Federazione di spalancare una finestra su questa Regione“.

E poi ancora, a chiudere: “Da qui tutto il mondo potrà apprezzare e godere di questo spirito straordinario che ha sempre contraddistinto questo territorio. Questo dimostra la nostra visione di credere nel puntare all’organizzazione di eventi internazionali che ci ha portato a ospitare Euro2032, nel quale faremo in modo che anche Udine sia protagonista. Ci vediamo il 13 agosto“.

Collavino: “Orgogliosi, 25 milioni di persone ci guarderanno”

Anche il Direttore Generale dell’Udinese, Franco Collavino, è intervenuto ai microfoni dicendosi orgoglioso di questo grande traguardo. “La data del 13 agosto rimarrà nella storia del calcio di questo territorio. È l’epilogo e un punto di partenza da quando abbiamo iniziato a pensare a uno stadio più accogliente per ospitare grandi eventi sportivi e internazionali. Questa sarà l’occasione per portare il nostro territorio al centro del panorama sportivo internazionale“.

Poi, a seguire: “Come Udinese sarà anche un nuovo punto di partenza per pensare alla città di Udine come destinazione turistico-sportiva, realizzando quanto il marchio ‘Io Sono Friuli Venezia-Giulia’ rappresenta. Quello che stiamo facendo è importante e possiamo dire oggi che il calcio rappresenta la chiave di ingresso in questa Regione. Siamo elettrizzati di poter ospitare la partita più importante di tutti i tempi mai fatta in questo impianto. Gli occhi di 25 milioni di persone saranno puntati sul nostro stadio“.

Infine, Collavino ha concluso: “Sarà il risultato di un grande lavoro di squadra. Ringrazio la Uefa, il presidente Gravina e la Figc e tutti gli apparati dell’organizzazione che stanno lavorando per realizzare questo evento. A tutti posso dire che con grande orgoglio siamo pronti a ospitarvi e accogliervi. Non vediamo l’ora di godere di una grande serata di calcio e tutto questo accade qui, nella nostra Regione, nella nostra città e nel nostro stadio“.

Gravina a Sky Sport: “Importante il riconoscimento della UEFA”

Il presidente della FIGC, a seguire, è intervenuto anche in esclusiva ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni: “Udine un modello di grande visione, responsabilità e passione. Qui c’è un modello che vede una famiglia impegnata da oltre 40 anni in un investimento infrastrutturale moderno. Da parte della UEFA è importante riconoscere questo per una città, per il Friuli Venezia Giulia e per tutto il Paese“.

Ma non solo la UEFA Supercup: “Dopo la partita con Israele l’organizzazione ha indotto sia noi che il Ministero degli Interni a indicare ancora Udine come città in grado di ospitare un grande evento come anche altre partite dell’Italia per la qualificazione al prossimo mondiale. Sia come infrastruttura, come logistica e come calore del pubblico“. E per Euro2032? “Ci sono diverse realtà, a breve faremo valutazioni. Udine è sicuramente una città candidata e candidabile. Ci sono da superare temi oggettivi come la capienza“.