Incredibile in Turchia: concesso un rigore dubbio al Galatasaray, gli avversari abbandonano il campo

Scena surreale a Istanbul: il Galatasaray segna su rigore e gli avversari abbandonano il campo

Ha dell’incredibile quanto è avvenuto in Turchia, durante la sfida tra Galatasaray e Adana Demirspor.

Intorno al 10′ minuto l’arbitro ha concesso in maniera sbagliata un rigore ai padroni di casa per un presunto fallo su Mertens. Questo ha mandato su tutte le furie gli ospiti, ultimissimi in classifica, che dopo circa un quarto d’ora hanno abbandonato il campo, costringendo il direttore di gara a sospendere la partita.

Sin da subito si sono alimentate delle polemiche con due fazioni in particolare venutesi a creare: da un lato chi ha accusato il Galatasaray di “rubare”, dall’altro chi invece se l’è presa con la squadra arbitrale. All’uscita dallo stadio, però, il vice presidente dell’Adana ha dichiarato di aver preso la scelta di lasciare il campo non per andare contro i giallorossi ma contro gli arbitri.

Nei minuti successivi anche altre squadre hanno preso parola: tra queste ovviamente il Fenerbahce – rivale storica del Gala – che ha pubblicato un comunicato con una chiara accusa ai giallorossi di aver danneggiato lo Stato e il campionato.

Le polemiche

Ovviamente anche José Mourinho si è unito alla polemica, pubblicando delle immagini su Instagram e aggiungendo il video del rigore assegnato ai rivali.

Allo stesso tempo in molti, soprattutto in Turchia, se la sono presi con la squadra ospite, accusata di star falsando il campionato negli ultimi tempi a causa di atteggiamenti simili a quello messo in scena oggi.

Usulsüz kontratlarınız, karaborsa bilet ve illegal bahis reklamlarınızla Devletimizi ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu,



Güdümlü medya mensuplarınız ve samimiyetsiz açıklamalarınızla kamuoyunu,



Yıllardır aldatmaya yönelik hareketler yapan futbolcularınızla, hakemleri ve… https://t.co/0aLujfLAWT — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 9, 2025

