Ultimo verdetto dalla EFL Championship: dopo Burnley e Leeds United, è il Sunderland a conquistare la promozione in Premier League.

Dopo la finale di FA Cup giocata lo scorso sabato, vinta dal Crystal Palace, Wembley ospita anche la finale playoff della EFL Championship: dopo Leeds United e Burnley, la terza promossa in Premier League ha dovuto affrontare i playoff.

A contendersi il posto sono Sheffield United e Sunderland. Le Blades arrivano da un netto 6-0 contro il Bristol City, i Black Cats hanno eliminato con non poca fatica il Coventry City.

Match che mette in palio ben 220 milioni di sterline, rendendolo il playoff più redditizio della storia. Oltre a questo, la partita è iniziata alle 16:01, per la campagna “Every Minute Counts” a cui aderisce la Football Association.

Dopo una vera e propria battaglia, è il Sunderland a conquistare l’ultimo posto disponibile in Premier League: decisivi i gol di Mayenda e Watson per sigillare la partita.

Il Sunderland conquista l’ultimo posto in Premier League

In una partita dai due volti, è lo Sheffield United a passare in vantaggio, grazie al pallonetto delizioso di Campbell. Le Blades vanno anche sul doppio vantaggio, ma il gol di Burrows viene annullato per il fuorigioco di Vini Souza.

Nel secondo tempo, arriva la reazione del Sunderland, che riesce a trovare il gol del pareggio con Mayenda, bravo a inserirsi nello spazio e a trovare un gran destro sotto la traversa.

In pieno recupero, Tom Watson è l’eroe di giornata per i Black Cats. Il classe 2006 si trova il pallone sul destro al limite dell’area, pescando l’angolino con un tiro da biliardo, scatenando la gioia dei tifosi del Sunderland.