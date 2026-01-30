Roma, scatto per Sulemana. Il suo futuro è legato a quello di Lookman
Scatto della Roma per Sulemana, ma il suo futuro è legato a quello di Lookman: l’Atalanta non vorrebbe privarsi di entrambi
Scatto della Roma per Kamaldeen Sulemana: i giallorossi hanno offerto un prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, legate al numero di presenze e alla qualificazione in Champions League.
Il futuro dell’ex Southampton è legato a quello di Ademola Lookman: l’Atalanta non vorrebbe privarsi di entrambi i giocatori.
Su Sulemana resta anche il Napoli, che potrebbe offrire solo un prestito con diritto di riscatto e per questo tiene vive anche altre soluzioni possibili. Tra queste c’è sempre quella che porta ad Alisson Santos dello Sporting Lisbona, ma anche quella relativa a Sterling, rimasto svincolato dopo la fine dell’esperienza con il Chelsea.
