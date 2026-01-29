C’è anche il Napoli su Sulemana: oggi nuovi contatti con l’Atalanta

C’è anche il Napoli su Kamaldeen Sulemana: i club interessati stanno cercando di capire le eventuali condizioni d’uscita

Non c’è solo la Roma su Kamaldeen Sulemana. Anche il Napoli ha chiesto informazioni all’Atalanta per il classe 2002. I due club stanno cercando di capire a quali condizioni i bergamaschi siano disposti a cedere l’attaccante ghanese arrivato in estate dal Southampton. Per questo oggi sono previsti nuovi contatti con i nerazzurri.

Azzurri quindi al bivio per la scelta per quanto riguarda il rinforzo come esterno, considerando che resta viva la pista che porta ad Alisson Santos dello Sporting Lisbona.

Nel frattempo, il classe 2002 è stato protagonista con il club portoghese nell’ultima giornata della League Phase di Champions League: il suo gol contro l’Athletic Club è stato decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale.

Da capire se proprio quella rete ha cambiato le condizioni d’uscita del brasiliano, che il Napoli vorrebbe acquistare con la formula del prestito. La scelta sembra essere ridotta, quindi, ai nomi di Sulemana e Alisson Santos per regalare ad Antonio Conte un rinforzo nel reparto avanzato, dopo la cessione di Noa Lang.