Cambio obbligato per Palladino nel primo tempo della sfida contro il Genoa: si ferma Sulemana

Si ferma Kamaldeen Sulemana nel primo tempo di Atalanta-Genoa. Il classe 2002 si è fermato a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra, accusato poco prima rispetto al gol di Djimsiti, costringendo Palladino a spendere un cambio.

Al posto del ghanese è infatti entrato Daniel Maldini. L’ex Southampton ha segnato 2 gol e servito un assist nei suoi primi mesi con la maglia nerazzurra.