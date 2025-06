Atalanta, è fatta per Sulemana dal Southampton: i dettagli

È fatta per l’arrivo di Kamaldeen Sulemana all’Atalanta: al Southampton andranno 17 milioni più 4 di bonus, e il 15% sulla futura rivendita

È fatta per il passaggio di Kamaldeen Sulemana all’Atalanta per 17 milioni più 4 di bonus. Come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi, il club nerazzurro aveva presentato diverse offerte per l’esterno del Southampton.

Il club inglese, inoltre, avrà il 15% sulla futura rivendita del classe 2002.

Sulemana si trasferirà per la prima volta in Italia dopo aver collezionato 26 presenze in Premier League nella stagione appena conclusa, con un gol e un assist.

L’esterno sinistro ritroverà proprio Ivan Juric, che lo ha allenato nella seconda parte dell’anno, quando è arrivato sulla panchina del Southampton.