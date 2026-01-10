Crescere insieme: il Südtirol torna a sorridere grazie a Kofler

Il gol del giovane difensore biancorosso regala al Südtirol la rimonta definitiva e i tre punti nella sfida salvezza contro lo Spezia.

Centocinque giorni di attesa, quasi quattro mesi. Il Südtirol torna a conquistare i tre punti nel momento più importante della stagione: quello dello scontro diretto con lo Spezia. Un successo in rimonta, raggiunto attraverso la grande voglia di resistere tipica delle squadre di Castori.

“Lo sanno anche i miei nipoti quanto sia importante questa sfida”, aveva dichiarato alla vigilia l’allenatore biancorosso. E la risposta sul campo non si è fatta certamente attendere. Contro i liguri è arrivato un successo fondamentale nella corsa verso l’obiettivo salvezza.

Tra i protagonisti, ovviamente, non poteva mancare Raphael Kofler, il giovane ‘veterano’ diventato ormai una vera e propria certezza. Cresciuto proprio dalle parti del “Druso” ha saputo conquistare tutti attraverso prestazioni solide, personalità, e gol. La rete arrivata contro la formazione bianconera è infatti la seconda del suo campionato dopo quella realizzata a inizio stagione contro il Catanzaro.

Da Parcines, piccolo paesino in provincia di Bolzano, alla Serie B, un percorso obbligato che gli ha dato la possibilità di iniziare a realizzare i propri sogni.

Destini incrociati

Il gol arrivato contro la squadra di Donadoni descrive alla perfezione la maturità ormai acquisita da Kofler durante questo campionato. Un piazzato dall’interno dell’area di rigore, come un vero attaccante. Freddo e preciso, nonostante la carte d’identità reciti 26 aprile 2005. Già più di 60 presenze tra i professionisti, numeri destinati inevitabilmente a crescere: “Gioco al Südtirol da quando ho 10 anni. Sono cresciuto sia calcisticamente che umanamente, questa è la filosofia del club”. Dal settore giovanile ai più ‘grandi’, all’insegna del lavoro e della costanza.

L’esordio in cadetteria ? Il 20 agosto 2023, proprio contro lo Spezia. Un filo rosso lungo tre anni in grado di segnare un prima e un dopo nella sua carriera. La titolarità conquistata a piccoli passi, imparando a farsi spazio con umiltà e sacrificio, e le prime soddisfazioni. Dal centrocampo al ruolo di leader della difesa: “Preferisco giocare in difesa, non importa se al centro, a destra o a sinistra. Sono stato provato anche a centrocampo, vero. È un ruolo che sto studiando”, aveva dichiarato qualche mese fa ai microfoni di gianlucadimarzio.com. Cambiare e riscoprirsi, con la stessa consapevolezza di sempre.

Respirare

Una lunga apnea, accompagnata dalla necessità di dover provare a conquistare punti pesanti. Dalla Reggiana, era il 27 settembre, allo Spezia, un arco temporale caratterizzato dal desiderio di risalire la classifica. Tornare a respirare, appunto, magari proprio nel momento cruciale della stagione.

Con forza e voglia di resistere, come successo nella gara della diciannovesima giornata contro lo Spezia. Prima lo svantaggio, poi la rimonta definitiva con Kofler. Il ‘ragazzino’ diventato grande con il suo Südtirol. I biancorossi ripartono da qui.