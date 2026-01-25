Questo sito contribuisce all'audience di

Südtirol-Padova posticipata alle 15:30 per neve

Redazione 25 Gennaio 2026
Rinviata Südtirol-Padova
Pallone Serie B (IMAGO)

La partita tra Südtirol e Padova, valida per la 21a giornata di Serie B, è stata posticipata alle 15:30 per neve

Calcio d’inizio rimandato per SüdtirolPadova, che sarebbero dovute scendere in campo alle 15:00 di oggi, domenica 25 gennaio.

La tanta neve caduta sullo Stadio Druso di Bolzano ha portato l’organizzazione a posticipare l’inizio del match.

A comunicare la decisione è stato lo stesso club altoatesino sul proprio sito web. Di seguito il comunicato ufficiale.

L’FC Südtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l’inizio della gara tra FC Südtirol e Padova, valida per la 21a giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 15:30″.

 

