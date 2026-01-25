Südtirol-Padova posticipata alle 15:30 per neve
La partita tra Südtirol e Padova, valida per la 21a giornata di Serie B, è stata posticipata alle 15:30 per neve
Calcio d’inizio rimandato per Südtirol e Padova, che sarebbero dovute scendere in campo alle 15:00 di oggi, domenica 25 gennaio.
La tanta neve caduta sullo Stadio Druso di Bolzano ha portato l’organizzazione a posticipare l’inizio del match.
A comunicare la decisione è stato lo stesso club altoatesino sul proprio sito web. Di seguito il comunicato ufficiale.
“L’FC Südtirol comunica che, in relazione alle condizioni meteo, l’inizio della gara tra FC Südtirol e Padova, valida per la 21a giornata del campionato di Serie B 2025-2026, è stato posticipato alle ore 15:30″.
Visualizza questo post su Instagram