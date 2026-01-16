Südtirol, ufficiale l’arrivo di Domen Črnigoj. Il centrocampista classe 1995 si trasferisce in biancorosso a titolo definitivo.

Il Südtirol rinforza il centrocampo e lo fa con l’arrivo di Domen Črnigoj, che approda in biancorosso dopo una prima parte di stagione trascorsa alla Triestina in Serie C. Il club altoatesino ha infatti raggiunto un accordo per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista sloveno classe 1995.

Nel corso della sua carriera, Črnigoj ha vestito anche le maglie di Venezia e Salernitana, maturando una solida esperienza tra Serie A e Serie B. Un percorso che ora proseguirà con il Südtirol, dove ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

L’operazione è stata curata nei dettagli dalla Junic Football Agency di Andrea Tacconi, che ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di aver contribuito alla riuscita di questa operazione. Il trasferimento del calciatore Crnigoj, classe 1995, al Südtirol, club militante in Serie B, nasce da un lavoro di scouting mirato e concreto, volto a individuare un profilo esperto, affidabile e immediatamente pronto per il campionato”.

Un innesto importante per la squadra biancorossa, che aggiunge qualità e affidabilità alla mediana in vista del prosieguo della stagione.