Sudtirol-Carrarese, cartellino rosso per Merkaj per reazione dopo 14′: cos’è successo

Episodio particolare al 14′ della sfida tra il Sudtirol e la Carrarese, valida per il dodicesimo turno di Serie B.

Al 14‘ il Sudtirol è in 10 contro 11 nel match contro la Carrarese.

Il VAR ha richiamato il direttore di gara Turrini per un episodio che ha visto protagonisti Zuelli, centrocampista della Carrarese, e Merkaj, attaccante del Sudtirol.

Ma cos’è successo? Dopo un rimpallo, Merkaj ha rifilato una “gomitata” a Zuelli, nel tentativo di rialzarsi. In diretta l’arbitro non aveva notato il gesto del giocatore del Sudtirol, motivo per cui il VAR l’ha richiamato all’OFR.

Dopo non aver estratto nemmeno l’ammonizione, la decisione è stata quella del rosso diretto e quindi Sudtirol in inferiorità numerica dopo nemmeno 15 minuti.