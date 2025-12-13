Südtirol-Bari, espulsi Tronchin e due collaboratori di Castori: cosa è successo
Cosa è successo.
Pomeriggio di cartellini rossi allo stadio Druso di Bolzano, sede del match di Serie B tra il Sudtirol e il Bari.
Durante il primo tempo il direttore di gara Collu aveva espulso Simone Tronchin, centrocampista dei padroni di casa, tramite OFR dopo aver assegnato il cartellino giallo in presa diretta.
Retromarcia e cartellino rosso che non è stato l’unico del pomeriggio per i biancorossi. Poco dopo è stato espulso anche un componente dello staff di Castori.
Stessa trama anche nella ripresa, con un altro collaboratore che ha lasciato la panchina.